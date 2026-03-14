德國哲學家哈伯馬斯逝世終年96歲　生前享負盛名屬公共知識分子

據德國出版社表示，德國哲學家哈伯馬斯（Juergen Habermas，又譯哈貝馬斯）3月14日逝世，終年96歲。



出版社Suhrkamp公布哈伯馬斯的死訊，他3月14日在德國施塔恩貝格（Starnberg）去世。

哈伯馬斯是德國享負盛名的哲學家，屬法蘭克福學派成員，在退休後仍然活躍於思想界，關心著當今政治與社會的發展，是歐洲極重要的公共知識分子之一。

路透社指，在長達70年的時間裡，哈伯馬斯的公開言論包括從1950年代對法西斯思想的尖銳批判，到近期對德國軍國主義和民族主義復興的警告，都在關鍵時刻指引德國的走向。

德國哲學家哈伯馬斯（Juergen Habermas，又譯哈貝馬斯）（Reuters）

誰是哈伯馬斯？

哈伯馬斯1929年6月18日出生於城市杜塞爾多夫（Dusseldorf），成長於一個虔誠的基督新教家庭，父親是一位經濟學家。他先天患有兔唇，出生後不久就接受腭裂手術，由此導致的語言障礙，常被視為影響他日後研究傳播、關注人類溝通問題的重要因素。

像當時大多數德國男孩一樣，他曾加入希特拉青年團，至15歲戰爭快將結束時，他透過躲避憲兵搜捕，成功避免遭徵召入伍。

在長大後，哈伯馬斯進入法蘭克福大學的社會研究學院，跟隨霍克海默（Max Horkheimer）與阿多諾（Theodor W. Adorno）研究哲學與社會學，成為以批判理論（critical theory）聞名於世的法蘭克福學派（the Frankfurt School）第二代成員。

關於大屠殺的辯論

1986年，哈伯馬斯發起一場關於大屠殺的辯論，在此之前，當地一些歷史學家曾提出納粹的罪行並非獨一無二，應放在歐洲戰爭暴力的更廣闊歷史背景下理解，哈伯馬斯則主張「正視過去」必須成為國家認同的核心。這場辯論在德國催生著名的紀念文化。

哈伯馬斯後來也成為歐洲一體化的積極倡導者，將其視為抵禦德國民族主義復興的保障措施。