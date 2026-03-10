德國「暴力熊」阿里巴巴網購鋼鋁收假貨　花36萬「中伏」買教訓

德國知名散熱品牌Thermal Grizzly（又稱「暴力熊」）近日網購遭遇鋼鋁材料詐騙，損失約4萬歐元（約36萬港元）。該品牌老闆Roman Hartung在他的YouTube賬號「der8auer EN」揭露稱，Thermal Grizzly因無法在歐洲以合理價格獲取銅和鋁，轉而在中國阿里巴巴電商平台採購，卻不料遭供應商詐騙，收到一堆假材料。



Roman Hartung披露，Thermal Grizzly分別在阿里巴巴向兩個供應商訂購數噸銅和鋁，貨物抵達德國後，公司初檢時部份樣品顯示為純銅，但進一步測試發現，這些材料實為鍍銅鋼板，導電測試不合格且確實有磁性，並非100%純銅。

同樣，鋁供應也存在欺詐，托盤最上面幾層是真正的鋁板，下面是一堆鋼板，再往下卻空蕩蕩的。由於鋁的重量大約只有鋼的三分之一，托盤內部有很大的空隙，整個托盤輕鬆通過重量檢查。

此次詐騙訂單總成本達4萬歐元，儘管部份可透過廢金屬市場回收，但公司仍遭受可觀損失。由於供應商位於中國，Thermal Grizzly維權面臨極大困難。Roman Hartung表示，儘管遭遇詐騙，但公司仍將聲譽和原則放在首位，拒絕使用假材料。此事件再次提醒買家，在採購關鍵材料時需格外小心。