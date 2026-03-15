朝鮮成下一個目標？　分析：邪惡軸心僅存者金正恩或抱核護身

美國在短短兩個月內接連對委內瑞拉和伊朗發動軍事行動，定點清除兩國領導人，震驚全球。強硬路線引發外界關注「邪惡軸心」名單中僅存的朝鮮，會否成為下一個目標。儘管平壤迅速反應且金正恩刻意從容現身，但軍事行動對金正恩必然產生心理衝擊，估計平壤接下來會進一步強化核武作為「護身符」的地位。



美國總統特朗普（Donald Trump）近期接連針對委內瑞拉和伊朗採取強硬軍事行動，尤其是美國和以色列聯手空襲伊朗導致伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）身亡，引發國際社會高度關注。分析指出，這一系列「定點清除」行動已對朝鮮構成實質心理衝擊，平壤極可能因安全焦慮而進一步強化核威懾能力。

這張攝於2025年6月22日的設計圖片中，可以看到霍爾木茲海峽和伊朗的位置。（Reuters）

2月28日，美以對伊朗發動大規模打擊，哈梅內伊在行動開始不到24小時內被證實身亡。哈梅內伊之死，再次喚起外界對冷戰結束後美國提出的「邪惡軸心」概念的記憶。

2002年，美國時任總統小布殊（George W. Bush）在國情咨文中將伊拉克（其總統薩達姆2006年被美國處死）、伊朗和朝鮮列為「邪惡軸心」，隨後又將利比亞、敘利亞和古巴歸入所謂「邊緣邪惡軸心」，並以它們發展大規模殺傷性武器和威脅國際秩序為由，將它們界定為「流氓國家」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

