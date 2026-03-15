伊朗戰爭｜路透社：中東盟友嘗試斡旋談判　遭特朗普拒絕

多名知情人士透露，美國特朗普政府拒絕了中東盟友為啟動外交談判、結束伊朗戰爭所作的努力。



路透社周六（3月14日）引述三名知情人士報道這一消息。兩名消息人士說，戰前曾擔任調解國的阿曼已多次試圖建立溝通渠道，但白宮明確表示不感興趣。

一名白宮高級官員證實，特朗普（Donald Trump，又譯川普）拒絕了這些開啟對話的努力，並專注於推進戰爭，從而進一步削弱伊朗軍事能力。「也許將來會有那一天（指談判），但不是現在。」

另一名白宮高級官員則說：「特朗普總統說，伊朗潛在的新領導層已表示願意談判，最終也會談判。目前，『史詩怒火行動』（Operation Epic Fury）仍在持續進行。」

2026年3月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮接受媒體採訪，隨後登上「海軍陸戰隊一號」直升機前往俄亥俄州和肯塔基州。（Reuters）

據兩名伊朗高級消息人士稱，德黑蘭則表明，在美國和以色列空襲結束之前，絕不考慮任何停火可能。

伊朗方面還說，已有若干國家試圖斡旋，以期結束這場衝突。

三名安全和外交消息人士透露，曾在戰前參與調解的埃及也試圖重啟溝通渠道。其中一名消息人士稱，雖然這些努力似乎未取得進展，但已促使受伊朗襲擊的鄰國在軍事行動上有所克制。

報道指出，美伊雙方都無意談判，說明都在為長期衝突做準備。

圖為2026年3月10日，伊朗首都德黑蘭一幢大樓外，繪有伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）、已故最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）和已故最高領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

自2月28日以來，這場不斷擴大的戰爭已造成2000多人死亡，其中大部分在伊朗境內；霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航運活動幾乎陷入停滯，引發有史以來最嚴重的石油供應中斷。

本文獲《聯合早報》授權轉載

