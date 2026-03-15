伊朗戰爭｜特朗普質疑穆傑塔巴是否仍生存：如果他還活着就應投降

美國、以色列與伊朗之間的衝突已邁入第15天，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月14日質疑伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）是否仍存活，但強調如果對方還活着，就應為其國家作出一個「非常明智」的舉動，向美國投降。



特朗普14日接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時，發表上述言論。他指出穆傑塔巴自掌權以來一直沒公開露面，並表示：「我甚至不知道他是否還活着。到目前為止，還沒有人能找到他（穆傑塔巴）。」

圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（REUTERS ）

特朗普接着強調：「我聽說他（穆傑塔巴）已經不在人世，如果他還存活，就應為其國家做一件非常明智的事情，那就是投降。」

穆傑塔巴12日曾發表繼任最高精神領袖一職段首份聲明，但由於始終未公開露面，而引發外界大量猜測。不過，特朗普在訪談中補充指，現在有關穆傑塔巴死亡的報道都只是謠言。

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）

美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）13日曾透露，穆傑塔巴可能已在美國、及以色列的空襲中受傷，甚至可能毀容，並批評後者的發表聲明軟弱無力。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）翌日回應指，穆傑塔巴目前沒有任何身體上的問題。