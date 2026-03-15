日媒：日本擬引進烏克蘭製無人機 借鏡俄烏戰爭實戰經驗
撰文：劉耀洋
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日媒3月15日引述多名消息人士稱，日本政府已開始探討引進烏克蘭製造的攻擊型無人機，認為烏方在俄烏戰爭中累積的實戰經驗，提高了無人機的研發與製造技術，使其無人機技術具備長程續航距離與抗干擾能力的優勢。
日本共同網15日報道，日本防衛省消息人士稱，日本缺少無人機相關知識經驗，而烏克蘭的無人機技術則基於實戰結果在短時間內不斷改進、性能優異。日方希望能獲得有關知識，未來實現國產化。
另一名消息人士則指，簽署雙邊武器轉讓協議是促成這項舉動的選項之一，烏克蘭渴望用本國的國防技術換取日本提供的武器；而日本目前正研議適度放寬「防衛裝備轉移三原則」，使其原則上可出口致命武器。
消息人士亦表示，日本曾考慮引入同樣具備高超技術的以色列無人機，但由於以色列對加沙等地的攻擊遭到廣泛批評，日方認為引進烏克蘭無人機更容易獲得輿論理解。
日本在2026財年的預算草案中，撥出2773億日圓（約135億港元）用於透過無人設備加強防禦，其中涉及採購大量無人機，包括用於攻擊和監視的無人機。
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