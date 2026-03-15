日媒：日本擬引進烏克蘭製無人機　借鏡俄烏戰爭實戰經驗

日媒3月15日引述多名消息人士稱，日本政府已開始探討引進烏克蘭製造的攻擊型無人機，認為烏方在俄烏戰爭中累積的實戰經驗，提高了無人機的研發與製造技術，使其無人機技術具備長程續航距離與抗干擾能力的優勢。



日本共同網15日報道，日本防衛省消息人士稱，日本缺少無人機相關知識經驗，而烏克蘭的無人機技術則基於實戰結果在短時間內不斷改進、性能優異。日方希望能獲得有關知識，未來實現國產化。

2025年12月19日，日本東京，日本銀行總部大樓上飄揚着日本國旗。（Reuters）

另一名消息人士則指，簽署雙邊武器轉讓協議是促成這項舉動的選項之一，烏克蘭渴望用本國的國防技術換取日本提供的武器；而日本目前正研議適度放寬「防衛裝備轉移三原則」，使其原則上可出口致命武器。

消息人士亦表示，日本曾考慮引入同樣具備高超技術的以色列無人機，但由於以色列對加沙等地的攻擊遭到廣泛批評，日方認為引進烏克蘭無人機更容易獲得輿論理解。

2026年2月22日，在烏克蘭哈爾科夫州，烏克蘭國民警衛隊特種無人機部隊成員正準備將一架偵察無人機發射到空中。（Reuters）

日本在2026財年的預算草案中，撥出2773億日圓（約135億港元）用於透過無人設備加強防禦，其中涉及採購大量無人機，包括用於攻擊和監視的無人機。