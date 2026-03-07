伊朗局勢｜美媒：美軍擬在中東部署反無人機系統　在俄烏戰爭有效

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的大規模襲擊進入第七日之際，兩名美國官員向美媒表示，一種已被證明在烏克蘭應付俄羅斯無人機有效的美國反無人機系統很快就會被送往中東，以加強美國對伊朗無人機的防禦。



據一位美國國防官員透露，儘管美國已成功利用「愛國者」(Patriots）和「薩德」（Thaad）導彈防衛系統攔截來自伊朗的導彈，但目前中東國家有效的反無人機防禦手段仍然有限。

一位美國官員表示，美國應對伊朗「沙赫德」無人機（Shahed）的措施「令人失望」，尤其當考慮到伊朗現時發射的無人機，與俄羅斯在烏克蘭戰爭中不斷改進和升級的同款無人機相比，只是更為基礎的版本。

美國在中東地區加強反無人機能力的努力，突顯外界對伊朗可能在該地區對美以空襲進行報復的擔憂。波斯灣國家抱怨，他們沒有足夠的時間準備應對伊朗無人機和導彈對其領土的猛烈轟炸。

據報道，美軍據報計劃部署的系統名為Merops，能夠操控無人機進行反無人機作戰。它體積小巧，足以裝進中型貨車的後車廂，能夠識別無人機並對其進行攔截，即使在衛星和電子通訊受到干擾的情況下，也能利用人工智能進行導航。

無人機很難被雷達系統精準定位，因為這些雷達系統是專門為偵測高速導彈而設計的，而且無人機很容易被誤認為是鳥類或飛機。 Merops系統旨在發現並擊落無人機。至關重要的是，與發射一枚價值數十萬美元的導彈攻擊一架價值不到5萬美元的無人機相比，該系統的成本要低得多。

眾議院情報委員會首席民主黨議員、康涅狄格州眾議員海姆斯（Jim Himes）本週表示：「我們攔截導彈的能力相當不錯。但對我們來說，更棘手的是伊朗龐大的無人機庫存，這些無人機難以探測，也難以擊落。」

海姆斯指，無人機襲擊構成了一個「數學難題」，因為美國不能繼續依賴昂貴的軍用攔截系統（例如愛國者導彈系統）來擊落伊朗快速且廉價製造的無人機。

海姆斯強調：「擊落一架廉價無人機真的非常非常昂貴，用一枚巨型導彈去攔截一架小小的劣質無人機。」

2025年11月，在俄羅斯攻擊型無人機多次侵入北約領空後，北約成員國波蘭和羅馬尼亞部署了Merops系統。一位美國國防官員表示，美國已從該系統以及在烏克蘭部署的類似系統中吸取了經驗教訓。

Merops是一種用於對抗敵方無人機系統的裝置。它由位於美國加州的「鷹計劃」（Project Eagle）開發，該計劃是谷歌前行政總裁施密特（Eric Sc​​​​hmidt）創立的。