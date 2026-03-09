美媒：特朗普政府準備與古巴達成經濟協議

美國媒體3月8日引述消息人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府正在準備與古巴達成一項經濟協議，該協議可能很快就會宣布。



2026年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州邁阿密出席的「美洲之盾」峰會。（Reuters）

《今日美國》（US Today）報道，目前尚不清楚這項協議的具體細節和確切時間。但內容可能包括放寬美國公民前往古巴的旅行限制，此變化毋需國會批准。

報道稱，雙方曾討論議題包括古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）下台，以及港口、能源和旅遊業等方面的協議。此外，美國政府提出取消部份制裁。

報道指出，美國前總統奧巴馬（Barack Obama）任內也曾放寬部份對古巴限制，但特朗普在第一個總統任期內，又恢復了其中一些規則。報道引述消息人士稱，特朗普最新做法與奧巴馬「不同」，目的是要恢復美國在西半球的主導地位。

古巴長期受到美國制裁，國內經濟本就每況愈下，當地如今通脹飆升、物資短缺、停電不斷。(Reuters)

特朗普近日曾表示，國務卿魯比奧（Marco Rubio）正在與古巴政府進行磋商，古巴政權希望達成協議。他曾稱，古巴已經走到了盡頭，「他們沒錢，沒石油，他們的理念很糟糕，他們的政權也很糟糕，而且已經糟糕了很久了」。

特朗普也曾表示，在解決伊朗戰事後將轉向古巴，稱在實現委內瑞拉歷史性變革的同時，也期待古巴即將迎來的巨大變革。