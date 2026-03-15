再多3名獲澳洲庇護伊朗女足成員決定回國 最初7人僅餘3人留當地
撰文：劉耀洋
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澳洲內政部長伯克（Tony Burke）3月15日證實，再有3名原先獲澳洲發人道主義簽證的伊朗女子足球代表隊成員，突然反悔並決定回國，意味着最初7名在澳洲獲庇護的女足成員中，只餘下3人仍然留在當地。
據半島電視台及美國哥倫比亞廣播公司（CBS），伊朗官媒伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）率先於14日報道了上述消息，並指涉事3人正前往吉隆坡，與其他隊員會合。
伊朗半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）透露，最新離開澳洲的三人包括兩名球員和一名後勤成員。
伯克其後於15日證實事件，並指澳方已給予球隊成員們多次機會討論她們選擇回伊朗的選擇。一名澳洲政府官員表示，涉事的三人已於14日晚間離開悉尼前往吉隆坡。
伊朗女子足球隊成員早前在亞洲盃賽前拒絕演唱國歌引發外界對其人身安全的憂慮，澳洲政府其後稱其中7名女足成員在澳洲獲得庇護，其中包括6名球員和1名助教。
然而，其中一名獲庇護者早前突然改變主意，並一度在隊友建議下聯繫伊朗大使館。再加上這次反悔的三人，最初7名尋求庇護的球隊成員，只餘下3人續留在澳洲接受庇護。
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