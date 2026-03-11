女足球員突生變洩住處給伊朗使館 一人反悔澳洲急轉移其餘六人
撰文：洪怡霖

七名在澳洲悉尼尋求庇護的伊朗女子足球隊員當中，有一人突然改變主意，並在隊友建議下聯繫伊朗大使館，此舉迫使澳洲政府緊急將其餘六人轉移至安全地點。
澳洲內政部長伯克（Tony Burke）3月11日向國會透露，事發於該名女子諮詢部份已離澳的隊友後表示希望離開澳洲返回伊朗。伯克表示：「不幸的是，在做出這個決定時，她的隊友和教練建議她聯繫伊朗大使館，讓使館來接人。」
伯克強調，此舉導致伊朗大使館掌握所有人的所在位置，他隨即下令有關部門將其他人員進行轉移。
他指，其餘六名女子目前在澳洲警方保護下，身處安全地點。而她們的隊友已於10晚離開悉尼，最後被目睹抵達馬來西亞吉隆坡國際機場。
伯克並未透露改變主意者的姓名，但他先前曾宣布新增兩名尋庇者包括一名球員及一名團隊支持人員。伊朗外交部發言人昨晚則呼籲這些女子「回家」，表示「伊朗張開雙臂歡迎你們」。此前，這群球員因上週未唱國歌而被伊朗政府媒體貼上「叛徒」標籤，引發外界對她們返國後安危的擔憂。
