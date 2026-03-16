特朗普：美國很快與古巴達成協議或採取行動　但會先解決伊朗

路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周日（3月15日）表示，美國可能很快與古巴達成協議或採取行動，暗示美古關係或有新進展。特朗普在空軍一號上稱，古巴也想達成協議，雙方正在談判，但會先解決伊朗問題再談古巴。



此前，古巴總統卡內爾（Miguel Diaz-Canel）周五（13日）表示，古巴已與美國展開對話，旨在透過對話解決兩國雙邊分歧，希望談判能讓這兩個鄰國「擺脫對抗」。

2026年3月13日，古巴總統卡內爾在古巴哈瓦那向政府成員發表講話。（Reuters）

當前，古巴正面臨數十年最嚴重經濟危機之一，進口石油供應中斷加劇危機，燃料短缺迫使全國輪流停電並限制部份公共服務。

特朗普在最近幾週發表一系列言論，稱古巴正處於崩潰邊緣，或急於與美國達成協議。此前，他稱古巴可能會被「友好接管」，後又補充「可能並非友好」。

儘管雙方恢復聯繫，但兩國政府仍存在重大分歧，美國官員暗示放鬆施壓取決於古巴在政治和經濟上讓步，古巴領導人則堅持認為，談判必須尊重古巴的獨立性。

美古主要分歧集中在政治制度、人權議題、經濟封鎖及區域干預等方面。美方要求古巴實行多黨制、釋放政治犯並改善人權；古巴堅持一黨制和社會主義道路。此外，美國對古巴長期經濟封鎖，以及古巴在委內瑞拉危機中的立場，亦是雙方主要矛盾。