特朗普主持美洲峰會：委內瑞拉代總統表現出色　古巴正與美方談判

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月7日在「美洲之盾」峰會上談及美國與委內瑞拉、古巴的關係，稱委內瑞拉代總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）目前與美國緊密合作、表現出色，而後者則正與美國進行談判。



路透社及半島電視台（Al Jazeera）7日報道，特朗普當日在峰會談到古巴局勢時，稱當時在場一些拉美國家領導人希望美國能幫忙「處理」古巴。

左圖：圖為2025年12月29日，美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（不在圖中）在佛州會面後，共同會見記者。（Reuters）右圖：圖為 2026年1月5日，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）正式宣誓就任臨時總統，（Reuters）

特朗普表示，古巴政權已陷入「窮途末路」，目前正和他本人及美國務卿魯比奧（Marco Rubio）等人談判。他指出：「我認為要和古巴達成協議應該會是非常容易的事。」

另外，特朗普提到美國與委內瑞拉重新建交一事，又指兩國達成一項具歷史意義的「黃金協議」，讓雙方共同合作促進委內瑞拉黃金和其他礦產的銷售。他大讚羅德里格斯表現非常出色，但前提是因為她和美國合作。

2026年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州邁阿密出席的「美洲之盾」峰會。（Reuters）

對此，羅德里格斯在社交媒體X發文，重申委內瑞拉願意在相互尊重、平等和國際法的基礎上與美國建立長期關係，以推動一項能夠加強合作、造福兩國的議程。