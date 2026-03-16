美媒：特朗普正積極組建「霍爾木茲聯盟」　籲中法日韓英提供協助

美媒Axios報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正積極組建「霍爾木茲聯盟」（Hormuz Coalition），以重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。



特朗普周六（3月14日）在社交平台Truth Social發文稱，美國將聯合多國向海灣派遣軍艦，以重新開放霍爾木茲海峽商業航運，並呼籲中國、法國、日本、韓國和英國提供幫助。翌日，他進一步要求北約國家和其他石油進口國協助美國護航。

2026年3月11日，美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

報道指，各國被要求提供軍艦、指揮控制支援、無人機和其他軍事資產。目前主要在於達成政治承諾，物資交付時間可在之後解決。《華爾街日報》提到，特朗普希望在本週內完成這一事項。

一位美國官員表示，特朗普和高級政府官員周六和周日（15日）都在打電話，努力組成這一多國聯盟。

特朗普表示，「我們正與其他國家商討共同管控海峽事宜」。美國正與七個國家進行談判，並提到其中一些國家已經拒絕，同時強調這項行動「規模會很小」，因為伊朗「剩下的火力非常少」。