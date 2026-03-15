伊朗外長：任何國家都可通過霍爾木茲海峽　美國以色列等敵人除外

美國、以色列與伊朗之間的戰事持續，導致承載着全球約四分之一海上石油的霍爾木茲海峽航運受阻。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）3月14日受訪時稱，海峽僅對美國和以色列等「敵人」的相關船隻及油輪關閉，任何其他國家的船隻都可自由通過霍爾木茲海峽。



阿拉格齊14日接受美媒MS NOW專訪時，否認霍爾木茲海峽被全面關閉。他表示，海峽只對那些向伊朗施襲等敵人及其盟友的油輪和船隻關閉，其他船隻都可以自由通行。

2026年2月17日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在瑞士日內瓦聯合國裁軍會議特別會議上發表講話。（Reuters）

阿拉格齊其後進一步闡述立場，稱：「我可以明確地說，海峽沒有（被全面）關閉，它僅對美國、以色列的船隻和油輪關閉，其他國家則不受限。」

阿拉格奇承認，許多船隻由於安全問題而不願再通過霍爾木茲海峽，但他認為船隻不通行的選擇與伊朗政府無關。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

據英國海事貿易行動部門（UKMTO），霍爾木茲海峽附近自衝突爆發以來，已有16艘船隻遭到襲擊。另外，伊朗駐印度大使14日證實，德黑蘭方面已允許部份印度船隻通過霍爾木茲海峽。