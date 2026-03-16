伊朗戰爭｜特朗普：視乎霍爾木茲海峽局勢　或推遲與習近平會晤

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，他可能推遲即將在北京與中國國家主席習近平舉行的峰會，因為他正尋求中國協助，在伊朗戰爭期間重新開放霍爾木茲海峽。



據法媒報道，特朗普在英國《金融時報》周日（3月15日）刊登的採訪中說：「我們希望在（峰會）之前知道結果。」他還補充說，「我們可能會推遲」，但未說明會推遲多久。

另據彭博社報道，特朗普也向《金融時報》說：「海峽的受益者理應幫助確保那裏不會發生任何不好的事情。」他強調，中國依賴來自中東的石油。

特朗普還說，如果等到月底他計劃前往北京參加峰會時再採取行動，就太晚了。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

特朗普上周六（3月14日）在社交媒體平台TruthSocial發文稱：「許多國家，尤其是受伊朗試圖封鎖霍爾木茲海峽影響的國家，將與美國一道派遣軍艦，確保海峽保持開放和安全。」

特朗普進而點名中國、法國、日本、韓國和英國，表示希望這些國家派遣船艦，「讓霍爾木茲海峽不再受到一個已被徹底斬首的國家所威脅。」

美國和以色列上月底對伊朗展開襲擊後，伊朗進行報復行動，包括亮出「殺手鐧」阻止油輪通過霍爾木茲海峽，衝擊全球石油和天然氣業，並擾亂全球海運和貿易。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗爆發衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

本文獲《聯合早報》授權轉載

