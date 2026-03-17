古巴再次全國大停電　特朗普稱古巴瀕臨崩潰或接管

正遭美國實施石油禁運的古巴，3月16日再度全國大停電。古巴國家電網營運商通報，由於電網系統癱瘓，全國約1000萬人受停電影響。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日表示，古巴正處於崩潰邊緣，美國可能「接管」這個島國。



圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見記者。他當日簽署一項行政命令，成立由美國副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

特朗普當日下午在白宮向記者表示，相信自己將「有幸接管古巴」，並稱他「可以對這個國家做任何我想做的事」。 他表示，他認為古巴的末日到了， 「我這輩子都在聽美國和古巴的爭論。美國什麼時候才會採取行動？我相信我將有幸——有幸接管古巴。」

當被問及所謂「接管」是什麼意思時，特朗普表示，美國將「以某種形式」進行幹預，「不管是我解放它，還是接管它。說實話，我覺得我可以隨心所欲地處置它，他們現在是一個非常虛弱的國家。」

古巴民眾生活及國家經濟發展因美國的石油禁運而大受影響。圖為2月7日，古巴首都哈瓦那街道上的一名小販。（Reuters）

古巴同日1000萬人受停電影響

同日稍早時間，古巴電網營運商UNE表示，由於電網系統癱瘓，全國約1000萬人受停電影響正調查此次停電具體原因。古巴能源部門稱，已啟動恢復供電的程序，但未說明需要多長時間才能恢復供電。

頻繁停電與糧食短缺問題，加劇古巴民眾不滿情緒，美國實施石油封鎖更進一步加劇這場危機。在剛過去的周末，古巴罕見地出現反政府示威活動，並演變為暴力衝突。

2026年3月13日，古巴總統卡內爾在古巴哈瓦那向政府成員發表演說。（Reuters）

古巴總統卡內爾日前證實 正與特朗普政府進行談判

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於今年初下令對委內瑞拉採取軍事突擊，活擒時任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後對古巴加強施壓，切斷委內瑞拉對古巴的石油供應，並揚言對任何向古巴銷售燃油給古巴的國家加徵關稅，加劇古巴能源危機。

古巴總統卡內爾（Miguel Diaz-Canel）日前在全國電視講話中稱，已有3個月沒有燃料運抵古巴，令古巴的電網愈來愈不穩定。他證實，古巴正在與特朗普政府進行談判，尋求解決兩國分歧的方法。