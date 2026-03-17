古巴再次全國性停電　1000萬人受影響

正遭美國實施石油禁運的古巴，3月16日再度全國性停電。古巴國家電網營運商通報，由於電網系統癱瘓，全國約1000萬人受停電影響。



古巴民眾生活及國家經濟發展因美國的石油禁運而大受影響。圖為2月7日，古巴首都哈瓦那街道上的一名小販。（Reuters）

電網營運商UNE表示，正調查此次停電具體原因。古巴能源部門稱，已啟動恢復供電的程序，但未說明需要多長時間才能恢復供電。

頻繁停電與糧食短缺問題，加劇古巴民眾不滿情緒，美國實施石油封鎖更進一步加劇這場危機。在剛過去的周末，古巴罕見地出現反政府示威活動，並演變為暴力衝突。

2026年3月13日，古巴總統卡內爾在古巴哈瓦那向政府成員發表演說。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於今年初下令對委內瑞拉採取軍事突擊，活擒時任總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後對古巴加強施壓，切斷委內瑞拉對古巴的石油供應，並揚言對任何向古巴銷售燃油給古巴的國家加徵關稅，加劇古巴能源危機。

古巴總統卡內爾（Miguel Diaz-Canel）日前在全國電視講話中稱，已有3個月沒有燃料運抵古巴，令古巴的電網愈來愈不穩定。他證實，古巴正在與特朗普政府進行談判，尋求解決兩國分歧的方法。