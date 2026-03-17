伊朗戰爭｜海峽封鎖引南亞能源危機　斯里蘭卡推四天工作制

由於伊朗戰爭影響，霍爾木茲海峽已被封鎖兩週，導致該地區燃料和液化石油氣供應嚴重受阻。目前，斯里蘭卡正在實行每週四天工作制，以應對燃料和液化石油氣嚴重短缺的危機。



斯里蘭卡燃料主要依賴中東進口，為保護日益減少的石油和天然氣儲備，當地從周三（3月18日）起調整工作上課時間。政府機構及中小學、大學每週僅辦公上課四天，公務員被要求盡量居家辦公。

當地基本服務總專員錢德拉基爾蒂 （Prabath Chandrakeerthi）受訪時表示，「我們也要求私營部門效仿，從現在起宣布每個星期三為假日」。斯里蘭卡總統迪桑納亞奇（Anura Kumara Dissanayake）則稱：「我們必須做好最壞的打算，但要抱有最好的希望。」

2026年3月12日，在美以與伊朗的衝突中，霍爾木茲海峽交通中斷，一艘油輪停泊在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）的港口。 （Reuters）

周日，斯里蘭卡已啟動燃油配給制。駕車者每週限購15升汽柴油，公共交通限購200升，加油站外再現長隊，令人聯想起四年前的經濟危機。

目前，南亞其他國家也在積極應對能源短缺。孟加拉宣布大學提前放齋月假、實施計劃性停電，以此保障對經濟至關重要的服裝廠供電。巴基斯坦本週已將學校改為遠程授課，並提高燃料價格以阻止囤積行為。印度多地出現購氣長隊。不過其兩艘載氣油輪已通過談判成功穿越海峽，有望緩解困境。