石油巨頭警告美國政府　伊朗戰爭引發能源危機或進一步惡化

美國石油高管向特朗普政府傳達了一個嚴峻的資訊，伊朗戰爭引發的能源危機很可能進一步惡化。



《華爾街日報》周日（3月15日）報道，美國石油高管近日在白宮會議上警告，霍爾木茲海峽關閉可能進一步推高油價，燃料短缺料情況料將加劇。

知情人士透露，在上周三（11日）舉行的一系列白宮會議，以及近日與美國能源部長賴特和內政部長伯格姆的對話中，埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）、康菲石油公司（ConocoPhillips）行政總裁均指出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）這一重要水道的能源運輸中斷，將持續在全球能源市場造成波動。

資料照片：2026年3月7日，在阿曼首都馬斯喀特，一艘名為「羅家山號」的油輪停泊在港口。（Reuters）

在回應美國官員的提問時，埃克森美孚CEO官伍茲（Darren Woods）說，如果投機者意外推高油價，油價可能會超過目前的高位，市場可能出現成品油供應短缺。

知情人士透露，雪佛龍CEO沃思（Mike Wirth）和康菲石油CEO蘭斯（Ryan Lance）也對此次中斷的規模表達了擔憂。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）沒有出席上周三的白宮會議。美國原油價格上周五（13日）攀升至每桶99美元（約774港元），上周三每桶87美元（約681港元）。

文章獲《聯合早報》授權轉載

