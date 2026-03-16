特朗普急召護航霍爾木茲海峽　盟友：「沒必要」亦「沒計劃」參與

隨著伊朗戰爭進入第三週，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）仍處於封鎖狀態。與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）加大對盟友施壓，他周日（3月15日）透露已經聯繫七個國家提供支援，但陸續多個國家表態，稱「沒必要」和「沒計劃」參與。



特朗普周曰在空軍一號受訪時向歐洲盟友施壓，要求他們幫助保護霍爾木茲海峽，並警告說，如果北約成員國不提供援助，北約將面臨「非常糟糕」的未來。

他稱「我要求這些國家保護自己的領土，因為本來就是他們的領土，」，又表示「那是他們獲取能源的地方。」

2026年3月9日，美國佛羅里達州邁阿密，總統特朗普（Donald Trump）在一個公開場合，就美國向伊朗發動的軍事行動發表講話。（Reuters）

特朗普的呼籲至今未取得任何成果。日本首相高市早苗在國會發言時表示，日本目前沒有派遣海軍艦艇護航的計劃，並確認美國尚未正式提出援助請求。

德國外交部長瓦德富爾（Johann Wadephul）周日表示只有當軍事衝突「從根本上得到解決時，安全才能得到保障。他稱歐洲始終提供建設意義的支援，但「我既未看到迫切的必要性，更不認為德國有必要參與其中」。

德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）。（https://koerber-stiftung.de/）

韓國總統府表示，將「繼續就此事與美國密切溝通，並在認真審查後做出決定」；澳洲政府向媒體證實坎培拉方面「不會派遣戰艦」前往霍爾木茲海峽。法國也拒絕派遣軍艦或部署額外軍力，外交部官員強調，當前軍事部署旨在維護地區穩定，而不是加劇衝突。

目前，只有英國表示考慮派遣空中掃雷艦清除海峽上的水雷、恢復石油出口。但官員們表示，鑒於戰爭的動盪局勢，像美國總統提出的要求那樣派遣艦船，可能會使情況惡化。

除盟友外，特朗普還希望中國幫助疏通霍爾木茲海峽，直言：「我認為中國也應該提供幫助，因為中國90%的石油都來自霍爾木茲海峽。」但是，中國駐美大使館發言人劉鵬宇也僅呼籲停止敵對行動，並未承諾派兵。