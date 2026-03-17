國際海事組織：海軍護航無法「100%保證」霍爾木茲海峽安全

英媒3月17日報道，國際海事組織（IMO）秘書長杜明基斯（Arsenio Dominguez）表示，海灣地區衝突不斷，海軍護航不能「100%保證」船舶安全通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），軍事援助並非打通海峽的長期或可持續方案，雖降低風險但風險仍存，商船和海員都可能受影響。



杜明基斯指出，霍爾木茲海峽伊朗一側山脈環繞，有利於從高處襲擊船隻，船隻幾乎不會收到任何預警。他對滯留船員面臨補給短缺表示嚴重關切，稱船舶進出受限，食品、水和燃油恐將短缺，已要求航運公司收集船上物資資訊以便援助。

霍爾木茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接着北部的海灣、南部的阿曼灣以及更遠處的阿拉伯海。(Google Map)

自美國和以色列對伊朗發動戰爭後，霍爾木茲海峽實際已關閉。全球約五分之一石油貿易經此運輸，緊張局勢已將布蘭特原油價格推高至每桶100美元（約780港元）以上。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）雖承諾為商船提供海軍護航，但至今未兌現。他還威脅若歐洲盟友不加入行動，北約將面臨「非常糟糕的未來」；若中國不援助，將推遲訪華行程。

2026年3月16日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署一項行政命令，成立由副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

杜明基斯呼籲船舶管理人員在局勢緩和前「不要讓海員身處險境」。國際海事組織將於周三（18日）和周四（19日）召開特別理事會，討論營運風險並呼籲緩和衝突。