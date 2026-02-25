屎料未及！美國超級航母福特號廁所頻故障　605馬桶塞爆士兵崩潰

國家角力士兵慘！美國、伊朗局勢緊張，美軍航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）載着許多士兵抵達以色列海法港，但艦上約650個廁所無法進行例行維護，早就難以正常使用，讓大兵們瀕臨崩潰。



綜合外媒報導，福特號航母造價130億美元，是目前全球最大的核動力航母，最近即將對德黑蘭發出軍事訊號，就在這個可能與伊朗一較高下的時刻，據《全國公告電台》（NPR）取得的內部電子郵件，福特號上的廁所在4天內通報205次故障阻塞事件，還得為此安排19個班別應對處置。

而這不是巧合，2023年至今，福特號發生過42次為了馬桶問題請求外援的紀錄，2025年更是佔了32次。報導指出，由於艦上的真空馬桶（VCHT）管線過窄，加上長期高強度使用，造成負壓功能無法正常抽送廢水和排泄物，引發堵塞問題。

同時美國艦隊司令部發言人卡特證實，平均每天發生1次維修通報，主要是「不當物品投入系統」所致。但卡特補充，單次維修時間約30分鐘到2小時，多為個別事件，不會影響整體作戰能力。

