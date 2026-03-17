特朗普再轟加州州長：有學習障礙「很愚蠢」　不適合擔任總統

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日再度將矛頭指向民主黨籍加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森），公開嘲諷其患有學習障礙，這種狀況使其不具備擔任總統資格。紐瑟姆此前表示，他正在考慮參加2028年美國總統競選。這至少是特朗普第三次就學習障礙攻擊他。



路透社報道，特朗普周一（3月16日）在白宮接受記者訪問時，提到紐瑟姆患有學習障礙（Learning Disabilities，一種先天性神經心理發展障礙），並直言：「說實話，我完全支持有學習障礙的人，但我認為總統不應該有學習障礙，好嗎？」

他進一步批評，「紐瑟姆承認自己有學習障礙、閱讀障礙，他的一切都很愚蠢。」特朗普強調，儘管知道這番話會引發爭議，但他仍堅持總統不應有該問題。

《紐約郵報》提到，紐瑟姆曾在回憶錄《匆忙的年輕人》中詳述他與閱讀障礙作鬥爭，稱這雖讓他在年少時感到自我懷疑，但亦賦予他「秘密力量」，例如敏銳的洞察力與快速記憶能力。

2025年1月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達美國加州洛杉磯，準備與州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）一同視察山火災情。（Reuters）

面對特朗普最新攻擊，紐瑟姆團隊周一發布一段帶有諷刺意味的影片，巧妙剪輯使特朗普的言論聽起來似稱呼紐瑟姆為「美國總統」。紐瑟姆還在X回應說，「不，謝謝，我們相信自由選舉！」

特朗普上週在肯塔基州的一次活動中對紐森的侮辱如出一轍，當時他指責紐森有「精神問題」。隨後紐瑟姆辦公室在社交媒體上回應說：「爺爺又在談論他自己了。我們祝他一切順利——尋求心理治療永遠不晚。」

雙方持續透過言語交鋒，火藥味漸濃。