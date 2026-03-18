黃仁勳：Nvidia正重啟對華H200晶片生產 40%台灣產能移美很困難
撰文：張涵語
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英偉達（Nvidia）CEO黃仁勳3月17日（周二）在公司舉行的年度GTC大會上表示，英偉達正在重啟對華H200晶片的生產，並表示將台灣40%的晶片生產轉移到美國「非常困難」，亦稱他確信英偉達和世界「在很長很長一段時間內」都將依賴台灣。
彭博社報道，黃仁勳在新聞發布會上表示，英偉達已獲得「眾多中國客戶」的H200銷售授權，目前正在「重啟生產」。他表示，這一前景與幾周前截然不同，「我們的供應鏈正逐步恢復運轉」。
此外黃仁勳預測，到2027年底，英偉達的Blackwell和Rubin晶片將創造超過1萬億美元的營收，但該項預測並未包含中國市場的晶片銷售額。
Blackwell和Rubin是英偉達的旗艦級AI晶片，能夠建構支撐聊天機械人的大型語言模型。 Blackwell晶片已上市銷售，而Rubin晶片是英偉達的下一代處理器，目前已全面投入生產。
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