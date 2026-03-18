阿根廷宣布退出WHO　將透過雙邊協議等促進衛生領域國際合作

繼美國之後，阿根廷也決定退出世界衛生組織（WHO），正式切斷與該全球衛生機構的關係。阿根廷總統米萊（Javier Milei）批評世衛針對新冠肺炎疫情的應對措施，他指責該組織是一個「邪惡的組織」，執行了「歷史上最大的社會控制實驗」。



3月17日，阿根廷外交部長基爾諾（Pablo Quirno）在社交媒體X上發文，證實阿根廷退出該國際機構。他稱：「今天，阿根廷正式退出世界衛生組織生效，這標誌着我國正式通知世衛組織已滿一年」。他指，阿根廷將繼續透過雙邊協議和區域論壇促進衛生領域的國際合作，同時充分維護其主權和制定衛生政策的能力。

美國今年1月正式宣布退出世衛組織，理由與此類似。對此，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示遺憾，並稱：「美國退出世衛組織的理由並不屬實，退出組織會讓美國和世界其他地方變得更不安全。」

據半島電視台報道，截至周二，世衛官網上列出了194個成員國，其中還包括阿根廷。