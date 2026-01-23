阿根廷總統稱中國是重要貿易夥伴　港口近日接收5800輛比亞迪汽車

阿根廷總統米萊（Javier Milet）近日出席世界經濟論壇時表示，阿根廷別無選擇，在尋求與美國達成貿易協議的同時，亦需要與中國保持良好的貿易關係。與此同時，阿根廷東部的一個港口，近日迎來一艘來自中國的貨船，港口的空地停泊了超過5800輛來自比亞迪的電動和混能汽車，場面壯觀。



據英國《每日電訊報》報道，米萊在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，阿根廷無需在美國和中國之間做出選擇。

米萊在一個論壇上表示：「我想要一個開放的經濟體。如果你看看中國在全球經濟中的地位，你就會明白我需要與中國進行貿易。」

2026年1月21日，瑞士達沃斯，阿根廷總統米萊（Javier Milet）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

米萊指，他的職責是維護4750萬阿根廷人民的最大利益。他認為：「我的計劃是向歐盟、美國和中國保持開放。美國亦有與中國進行貿易。在我們看來，中國是一個重要的貿易夥伴。」

據美媒報道，在過去兩年，米萊對貿易的取態美國截然不同。

去年，阿根廷的進口額較前一年增長了破紀錄的30%，其中大部分是售價3美元的奶泡器和10美元的連身裙，這些商品從Temu和Shein等線上零售商湧入阿根廷人的家門。

如今，曾經面對35%進口關稅困擾的中國汽車製造商，正抓住一項新政策的商機，該政策允許今年5萬輛電動和混能汽車免稅進入阿根廷市場。首批貨物於19日抵達薩拉特港，此前它們從新加坡出發，歷經23天的航程。

米萊在世界經濟論壇強調，他推行的政策「將使我們擁有一個更具活力和效率的經濟」，並宣稱：「這就是MAGA，讓阿根廷再次偉大（Make Argentina Great Again）。」

儘管獲得特朗普的大力支持，但或許中國才是米萊推行自由市場政策的最大受益者。

報道指，2025年，中國對阿根廷的進口額較前一年增加超過57%。中國投資湧入阿根廷的能源和礦業領域。

專家表示，如今，中國汽車品牌如比亞迪，最有可能從米萊針對電動車的零關稅配額中獲益，該配額僅適用於售價低於1.6萬美元（約12.5萬港元）的汽車。

阿根廷顧問公司Abeceb的汽車業經濟學家Andrés Civetta表示：「中國製造商擁有能滿足政府設定的價格限制的技術和能力，中國正贏得這場競賽。」