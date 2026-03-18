伊朗戰爭｜分析：以色列刺殺拉里賈尼為延長戰事　防美國提前退場

據半島電視台（Al Jazeera）3月18日報道，美國外交智庫昆西國家事務研究所（Quincy Institute）分析認爲，以色列對拉里賈尼（Ali Larijani）的暗殺旨在延長對伊朗的戰事，阻止美國提前退場。拉里賈尼的離世讓美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）少了能夠從戰事中「全身而退」的退路。



昆西研究所分析師帕爾西 (Trita Parsi)表示， 拉里賈尼作為最高國家安全委員會主席發揮了「非常關鍵的作用」，他（拉里賈尼）「不一定是決策者，而是該體系內的首席共識締造者」。

自去年6月的12天戰爭以來，伊朗領導層已經對所有關鍵職位進行了人事調整，帕爾西指：「當然，這是因為他們意識到以色列人會試圖透過這類斬首式的打擊使伊朗政權崩潰」。

2026年3月16日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署一項行政命令，成立由副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

分析認爲這次暗殺不會影響德黑蘭政府繼續戰爭的能力。相反，他會影響特朗普政府在戰爭中的「退路」，導致無人可以「代表伊朗進行談判」。

分析表示，這些暗殺的目的在於通過消滅伊朗的關鍵人物，削弱特朗普政府從戰爭中抽身的機會。

帕爾西告訴半島電視台：「以色列人絕對希望這場戰爭持續下去，而且會盡可能地拖延。他們已經打了25年多的仗；內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）本人也為了讓美國與伊朗全面開戰，奮鬥了25年之久。」

帕爾西指：「一旦這個目標最終達成，他們就會非常謹慎地確保美國不會從以色列的角度過早結束這場戰爭。因此，他們會竭盡所能地拖延戰事。而這些暗殺事件可能正是他們計劃的一部分。」

2024年5月31日，伊朗德黑蘭，伊朗前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）在內政部登記成為總統候選人時面帶微笑。（Reuters）

帕爾西強調，以色列「試圖讓伊朗倒退幾十年」，並且並不關心伊朗未來會建立甚麼樣的政府。