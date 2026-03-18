伊朗向以色列發射大量「導彈雨」致2死　報復拉里賈尼遇害｜有片

美以對伊朗發起的軍事打擊已進入第19天。伊朗3月18日淩晨證實伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在空襲中身亡。隨後，伊朗革命衛隊（IRGC）其後宣布發動「真實承諾-4」行動（Operation True Promise IV）第61波攻勢，向以色列發射大量導彈報復，已造成2人死亡。



網上傳出伊朗向以色列發射大量導彈的影片：

伊朗伊斯蘭革命衛隊3月18日發聲明稱，向以色列特拉維夫發動的導彈襲擊是為了「報復」拉里賈尼及其同伴被殺。

伊朗革命衛隊在法斯通訊社（Farsi）發布的一份聲明中表示，其導彈「成功擊中以色列腹地100多個軍事和安全目標」，並聲稱此次襲擊導致以色列防禦系統的「崩潰」。

以色列緊急救援部門早前表示，拉馬特甘（Ramat Gan）有兩人遭導彈碎片擊中死亡。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）當地時間3月18日淩晨發表正式聲明，高度評價拉裡賈尼做出的卓越貢獻。他強調，拉里賈尼的離去對伊朗伊斯蘭共和國來說是「難以彌補的巨大損失」，兇手必將受到嚴懲。

拉裡賈尼是自最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）以來遇害的最高級別伊朗官員。伊朗軍方威脅要發動「果斷而令人遺憾的」報復行動。

2024年5月31日，伊朗德黑蘭，伊朗前國會議長拉里賈尼（Ali Larijani）在內政部登記成為總統候選人時面帶微笑。（Reuters）

據伊朗方面消息，拉裡賈尼及其子莫爾塔紮·拉裡賈尼（Morteza Larijani）在其位於帕爾迪斯的女兒家中遭襲身亡。

以色列國防軍（IDF）發言人德夫林（Effie Defrin）於17日受訪時表示，以軍正在打擊伊朗的「所有領導人」，會追擊新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）並「消滅」他。