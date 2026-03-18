伊朗戰爭｜美軍用5000磅鑽地彈　轟炸霍爾木茲海峽沿岸導彈基地

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第19日之際，美國中央司令部（CENTCOM）3月17日宣布，美軍向霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）沿岸的伊朗導彈基地投擲了5000磅重的鑽地彈，這些炸彈旨在穿透地下深處的目標。



美國中央司令部在網上發文表示：「數小時前，美軍成功在霍爾木茲海峽附近伊朗沿岸的伊朗加固導彈基地投放了多枚5000磅重的鑽地彈。這些基地上的伊朗反艦巡航導彈對海峽內的國際航運構成威脅。」

一位美國官員稱，這些炸彈是GBU-72先進5K鑽地彈（GBU-72 Advanced 5K Penetrator），這是美國戰機在2021年後首次投放該炸彈。美國空軍2021年發布的聲明中稱，GBU-72「旨在克服加固的深埋目標帶來的挑戰」。在2023年奈利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）發布的一段Facebook影片中，空軍人員將這種炸彈描述為「與我們目前擁有的任何武器都截然不同」。

美軍2023年曾發布有關GBU-72先進5K鑽地彈的影片：

空軍參謀軍士Zachary Schaeffer在2023年的影片中說：「這是一種由全球定位系統（GPS）引導的炸彈，而不是激光引導炸彈，所以無論晴雨雪，它都能擊中目標。」

由於伊朗威脅要攻擊美國、以色列及其盟國的船隻，霍爾木茲海峽實際上已被關閉。中央司令部司令庫珀（Bradley Cooper）海軍上將16日（周一）曾表示，美國將「繼續迅速削弱伊朗威脅霍爾木茲海峽及其周邊航行自由的能力」。