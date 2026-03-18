英國肯特郡爆發腦膜炎疫情　兩學生死亡　累計個案20宗

英國英格蘭南部肯特郡（Kent）爆發侵襲性腦膜炎球菌疾病（invasive meningococcal disease）疫情，已造成2人死亡，累計個案升至20宗，其中9宗經實驗室核實，11宗為正在調查的疑似個案。



死者包括一名21歲肯特大學（University of Kent）學生，以及一名伊利沙伯女王文法學校（Queen Elizabeth's Grammar School）的學生。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）正與大學合作，向師生提供建議，識別密切接觸者並分發抗生素，以限制疾病傳播。該疾病由腦膜炎球菌引起，可導致腦膜炎及敗血症，若未及時診治可能致命。

2026年3月16日，英國肯特大學，人們正在排隊接種疫苗。（Getty）

英國衛生安全局東南區副局長曼尼斯（Trish Mannes）指，腦膜炎球菌疾病可迅速惡化，學生需警惕發燒、頭痛、嗜睡、嘔吐、手腳冰冷及按壓不褪色的特有皮疹等症狀。

慈善機構Meningitis Now執行長納特（Tom Nutt）表示，大學生因群居與密集社交，感染風險較高。

他提到，自2015年以來，英國僅為嬰兒接種可預防最常見菌株的MenB疫苗，青少年與年輕成人未獲涵蓋，主張應為所有青少年提供此疫苗保護。