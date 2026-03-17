伊朗局勢｜特朗普料法國將助霍爾木茲維安　重申對英國不滿意

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月16日在白宮會見記者，稱打擊伊朗的行動仍在全力進行，伊朗幾乎已被徹底摧毀，現在是紙老虎（Paper Tiger）。正積極組建「霍爾木茲聯盟」的特朗普再次呼籲各國協助，批評部份國家不熱衷施援，卻多年來一直獲美國幫助。他又表示，請求其他國家幫助解決霍爾木茲海峽的危機，「不是因為我們需要他們，而是因為我想看他們的反應」。



圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席甘迺迪中心（ Kennedy Center）董事會午餐會前，向記者發表講話。身旁為眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）及白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）。（Reuters）

稱給馬克龍打8分

他再次呼籲各國協助重啟霍爾木茲海峽的航運，稱已得到「許多」領導人的支持，但他拒絕透露對方姓名，「我很想說出他們的名字，但坦白說，我不知道他們是否希望我這樣做，因為他們可能不想成為攻擊目標」 。

雖然特朗普未透露可能參與聯盟的國家，但指國務卿魯比奧（Marco Rubio）將宣布名單，認為很快就能讓霍爾木茲海峽重新運轉。他又稱，已與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）通話，認為法國將提供協助，並稱「在10分滿分下，我給法國總統馬克龍打8分」。他直言，對英國不太滿意，但稱對方或會參與護航運動。

圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席甘迺迪中心（ Kennedy Center）董事會午餐會前，向記者發表講話。身旁為眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）及白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）。（Reuters）

特朗普批評，部份國家已採取行動，但另一些國家則並不熱衷。「有些國家對此非常熱情，有些則不然。有些國家是我們多年來一直幫助的國家，我們保護他們免受可怕的外部勢力侵害，但他們卻不那麼熱衷（提供幫助）。而熱情的程度對我來說很重要」。此外，他不確定是否已被投放水雷。

路透社報道，德國、西班牙和意大利等多個盟國，均已排除參與任何海灣行動的可能性。其他國家也表現謹慎，英國和丹麥稱會考慮如何提供協助，但強調需要緩和局勢，避免捲入戰爭。法國此前表示，有可能提供協助。