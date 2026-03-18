伊朗戰爭｜美國聯儲局將議息　油價上漲如何讓其決策更棘手？

伊朗戰爭導致國際油價飆升，加之美國失業率近期意外上揚，使美國聯儲局在維持物價穩定與促進充分就業的「雙重使命」之間陷入兩難。



市場普遍預計，聯儲局在當地時間3月17日至18日的政策會議上將維持利率不變，以觀望地緣政治局勢對經濟的後續衝擊。

彭博社報道，自1977年以來，美國國會要求聯儲局兼顧「物價穩定」與「最大化就業」。然而，當前的伊朗戰火已成為擾亂這一平衡的最大變數。戰爭不僅造成全球供應鏈受阻、進口商品延遲，更直接導致燃料價格暴漲，這可能迫使消費者削減開支，並推高本已偏高的通脹壓力。

受伊朗戰爭影響，布倫特原油（Brent crude oil）價格重上100美元以上。（Oil Price網站截圖）

通脹與失業率同步面臨挑戰

聯儲局目前的處境極為棘手。一方面，2月份非農就業人數意外下降，顯示勞動力市場或比預期更為疲弱；另一方面，特朗普政府此前的關稅政策以及對移民的限制，已從供給側推高了成本壓力。

近年美國物價狂飆。（資料圖片，新華社）

聯儲局通常的應對邏輯是：通脹高企時加息以壓制物價，失業率上升時降息以刺激經濟。但現在，能源價格激增帶來的通脹風險，與就業市場放緩的信號同時出現，使決策者難以抉擇。

決策層內部出現分歧

在為期兩天的會議中，聯儲局內部對於應優先處理通脹還是就業問題的分歧恐將擴大。

聯儲局理事會最新成員米蘭在早前的提名聽證會上，曾引用《聯邦儲備法》中關於「中長期溫和利率」的表述，引發債券市場猜測聯儲局會否採取購買債券等非常規手段來壓低長期利率。

但多數聯儲局官員仍傾向於傳統的政策路徑。聯儲局自2012年起確立了2%的通脹目標，但受疫情餘波、關稅變數及如今的中東戰事疊加影響，要達成這一目標正變得愈來愈複雜。

本文獲《聯合早報》授權轉載

