萬斯將晤石油業高管　稱政府未來兩日會宣布多項措施應對油價上漲

彭博社3月19日（周四）引述消息人士報道，美國副總統萬斯（JD Vance）與其他政府重要官員計劃於周四同石油業高管舉行會晤。萬斯亦於周三表示，特朗普（Donald Trump）政府會在未來24至48小時內宣布「幾項措施」，以應對不斷上漲的汽油價格。



報道指，此次會議將於美國石油協會舉行，美國石油和天然氣行業協會的理事會成員也將出席。自伊朗戰爭爆發以來油價飆升，白宮目前正尋求應對辦法。

2026年3月5日，在美國華盛頓特區，一名男子在埃克森美孚加油站加油，當時正值美以衝突導致油價飆升之際。 （Reuters）

美國石油協會發言人在一份聲明中表示，「我們期待召集包括副總統萬斯、能源部長萊特（Chris Wright）、國會兩黨領袖和各州州長在內的重要官員，共同探討美國石油和天然氣在全球能源市場動盪時期如何發揮重要作用，以保障可靠的能源供應」。

圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見記者。他當日簽署一項行政命令，成立由美國副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

此次會議召開之際，特朗普正面臨解決燃料價格上漲問題的巨大政治壓力。11月的中期選舉結果很大程度上將取決於美國民眾對生活成本的看法，而民調顯示，民眾認為特朗普在處理經濟問題上的表現不佳。