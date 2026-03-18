伊朗戰爭｜美國國家反恐中心主任辭職　特朗普：好事　他非常軟弱

美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）3月17日因反對美國、以色列對伊朗戰爭而辭職，成為第一位因該戰爭而辭職的特朗普政府高級官員。美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮表示，肯特辭職是「好事」，因他在安全問題上非常軟弱。



《紐約時報》報道，肯特辭職令人意外，特朗普政府高層一直保持驚人穩定性，此前從未有高級領導人因與總統產生重大政策分歧而辭職。

特朗普在白宮向傳媒稱「我一直覺得他（肯特）人不錯，但我向來覺得他在安全問題上非常軟弱」，並稱「他離開是件好事，因為他曾說過伊朗不構成威脅。」

肯特的上司國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）陷入尷尬境地。她在社交網站X寫道：「在仔細審查所有擺在他面前的資訊後，特朗普總統認定伊朗的恐怖伊斯蘭政權構成迫在眉睫的威脅，並根據此結論採取行動。」

肯特在辭職信中直言，他無法昧著良心支持正在進行的伊朗戰爭，伊朗並未對美國構成迫在眉睫的威脅，發動戰爭是迫於以色列及其在美遊說集團的壓力。

他特別提到已故妻子Shannon是因「以色列挑起的戰爭」喪生，這使他無法支持讓下一代去打仗，去為一場對美國人民毫無益處的戰爭而犧牲。她的妻子是一名軍事密碼學家，2019年在敘利亞任務中死亡。

肯特呼籲特朗普反思，稱以色列曾用同樣伎倆將美國拖入伊拉克戰爭，不應重蹈覆轍。

共和黨內部有聲音認為，肯特具有「反猶太主義惡劣思想」。然而，此事也引發外界關注伊朗戰爭會在多大程度上動搖特朗普的「讓美國再次偉大」（MAGA）聯盟。