英媒：兩艘載俄油船隻無視特朗普能源禁運　最早或下周一抵古巴

英媒3月18日（周三）引述消息人士報道，兩艘載有俄羅斯石油及燃料的船隻，預計最早將於下周一抵達古巴，而此舉則公然違反美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）實施的能源禁運。若船隻最終抵達，這將是古巴3個月來首次收到的能源供應。



報道指，「海馬號」貨輪載有約2.7萬噸俄羅斯天然氣，該船上個月似乎改變航線，目前正駛往古巴。海事情報公司TankerTrackers.com的聯合創始人馬達尼（Samir Madani）向英媒表示，預計該船將於周一抵達古巴。

2026年3月16日，古巴電網營運商表示，當國家電網崩潰，約有1000萬人在美國實施石油封鎖下停電，人們在古巴哈瓦那街頭聚集。（Reuters）

馬達尼亦透露，另一艘懸掛俄羅斯國旗的「Anatoly Kolodkin」貨輪載有約10萬噸原油，預計將於4月4日抵達古巴。

特朗普周一在白宮向媒體表示，「無論是解放它（古巴）還是接管它，老實說，我覺得我能隨心所欲地對待它。古巴目前是一個非常虛弱的國家」。

外界愈發猜測，特朗普正試圖迫使古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）下台。迪亞斯卡內爾上週亦證實，古巴正在與美國政府進行談判，以結束能源封鎖。

2023年7月17日，古巴總統卡內爾（Miguel Díaz-Canel Bermúdez）出席在比利時舉行的歐盟-拉美和加勒比國家共同體（拉共體）峰會。（Getty Images）

古巴上一次收到的援助物資是1月9日墨西哥運送的石油，但此後墨西哥屈服於特朗普的壓力，停止進一步援助。而自美軍突襲委內瑞拉捉走領導人馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）以來，古巴的長期盟友委內瑞拉也未再向古巴提供任何援助。