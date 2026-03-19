伊朗最高領袖穆傑塔巴發聲明　稱殺害拉里賈尼兇手必將付出代價

伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）3月18日（周三）發表聲明稱，他「深感悲痛」地獲悉伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）及其子遇害的消息，並誓言，殺害拉里賈尼的兇手必將付出代價。



綜合外媒報道，穆傑塔巴稱拉里賈尼「博學、富有遠見和智慧」，並補充說，拉里賈尼在政治、軍事、安全、文化和行政領域近50年的服務使他成為「一位傑出人物」。

穆傑塔巴表示，拉里賈尼的遇刺「證明了他的重要性以及伊斯蘭敵人對他懷有的仇恨」。他誓言，「每一滴鮮血都必將得到應有的報應。這些殉難者的兇手很快就要為此付出代價」。

伊朗最高國家安全委員會秘書、前議會主席拉里賈尼（Ali Larijani）（Reuters）

伊朗半官方的法斯通訊社周二報道證實，伊朗最高國家安全官員、67歲的拉里賈尼在德黑蘭郊區探望女兒時，被美以聯合空襲炸死。拉里賈尼的兒子和副手巴亞特（Alireza Bayat）亦在周一晚間的以色列襲擊中喪生。

拉里賈尼是伊朗伊斯蘭共和國最有權勢的人物之一，也是伊朗安全政策的制定者。他在最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）於空襲中喪生前一直是其親密顧問。