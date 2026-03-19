伊朗局勢｜特朗普授權解除船禁60日　以應對能源價格上漲

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月18日授權，對百多年前制定的《瓊斯法案》（Jones Act）實施為期60天的臨時豁免，以降低石油、天然氣等大宗商品在美國境內的運輸成本。根據措施，在未來60天內，將允許懸掛外國國旗的船隻，在美國港口之間自由運輸相關能源及其他商品。



2026年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮會見愛爾蘭總理馬丁（Michael Martin，未在圖中）。（Reuters）

《瓊斯法案》制定於1920年，旨在支持美國本土造船業及航運業。法案要求，在美國港口間運送貨物的船隻，必須是美國建造及登記，需要懸掛美國國旗；船隻的擁有權需大部份由美國公民持有，且由美國船員操控。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在聲明中表示，今次臨時豁免，旨在緩解中東衝突期間的能源供應瓶頸，並降低能源價格。

她指出，特朗普決定發佈為期60天的《瓊斯法案》豁免令，以作為美國對伊朗繼續推進軍事行動之際，緩解短期內石油市場供應緊張的一項舉措。在臨時豁免期間，石油、天然氣、化肥和煤炭等重要資源，可自由流向美國港口，政府將繼續致力於強化關鍵供應鏈。

2026年3月5日，在美國華盛頓特區，一名男子在埃克森美孚加油站加油，當時正值美以衝突導致油價飆升之際。 （Reuters）

美國Politico報道，特朗普此舉可能會激怒美國造船和航運企業。但有部份分析師認為，只要這項措施屬暫時性，不會對這些產業產生重大影響。