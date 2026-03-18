伊朗證實情報部長哈提卜死於空襲　以色列2天內暗殺德黑蘭3高官

以色列防長卡茨（Israel Katz）3月18日表示在過去一夜空襲行動中殺死伊朗情報部長哈提卜（Esmail Khatib）後，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在社交網站證實哈提卜身亡。

以色列軍方主張哈提卜在本輪衝突期間，曾領導情報部實施針對美國、以色列的襲擊活動。



半島電視台指，哈提卜身亡消息屬實的話，這將是2天內伊朗高官的第3宗暗殺事件。在前一天，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani），以及伊朗巴斯基民兵組織指揮官蘇萊曼尼（Gholamreza Soleimani）遇襲死亡。

卡茨在會見傳媒中表示，自己與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已授權軍方對任何其他被鎖定為襲擊目標的伊朗高官開展行動，無需額外批准。

2022年12月10日，土耳其伊斯坦堡，圖為民眾走上街頭反對伊朗政權，伊朗當時因22歲的庫德族女子女子阿米尼（Mahsa Amini）上街未戴頭巾遭當局拘留後身亡，觸發廣泛示威。（Reuters）

以軍將伊朗情報部描述為德黑蘭政權的主要情報機構，曾在那些支持德黑蘭政權的壓制和恐怖活動中扮演關鍵角色，而哈提卜在今次衝突期間，領導情報部針對「全球各地以色列及美國目標的恐怖活動，以及那些針對以色列境內目標的行動」。

此外，以軍還指出哈提卜在近期鎮壓伊朗反政府示威的行動中扮演重要角色，也曾在2022年至2023年期間，鎮壓國內爆發的「頭巾示威」。22歲的庫德族女子女子阿米尼（Mahsa Amini）在2022年9月因上街未戴頭巾而遭警方拘留，兩日後身亡，她的逝去觸發廣泛示威。