卡塔爾拉斯拉凡工業城遭伊朗導彈攻擊　沙特阿聯酋能源設施亦受襲

卡塔爾能源公司（QatarEnergy）3月18日（周三）稱，卡塔爾工業城拉斯拉凡（Ras Laffan）因伊朗導彈襲擊而起火，暫無人員傷亡報告。此外，沙特阿拉伯同日表示，該國已攔截並摧毀4枚射向首都利雅得的彈道導彈，並挫敗一起針對該國東部天然氣設施的無人機襲擊企圖。阿聯酋哈布山（Habshan）天然氣設施和巴布油田亦受襲。



路透社報道，伊朗在其國內最大的南帕斯（South Pars）天然氣田遭空襲後，威脅稱將報復襲擊阿聯酋、卡塔爾、沙特阿拉伯等海灣國家的能源設施。

伊朗南帕斯（South Pars）氣田（Getty）

卡塔爾周三表示，已成功攔截伊朗發射5枚彈道導彈中的4枚，但第5枚導彈則擊中拉斯拉凡工業城，造成「大面積破壞」。

拉斯拉凡是卡塔爾能源公司液化天然氣加工業務的核心所在地。在伊朗威脅襲擊海灣能源設施後，卡塔爾能源公司提前對拉斯拉凡當地人員進行了疏散。

2026年3月2日，在美以與伊朗的衝突背景下，卡塔爾能源公司（QatarEnergy）位於拉斯拉凡工業城的液化天然氣（LNG）生產設施。（Reuters）

卡塔爾外交部表示，該國已將伊朗駐卡塔爾大使館的安全和軍事隨員列為「不受歡迎人物」，並要求他們在24小時內離境。多哈方面將此決定歸咎於伊朗對卡塔爾的屢次襲擊。

阿聯酋哈布山天然氣設施暫停運營

阿布扎比媒體辦公室周四表示，在成功攔截一枚導彈後，當局正處理兩起殘骸墜落事件，阿聯酋哈布山天然氣設施因此暫停運作。該辦公室還補充說，巴布油田也遭到攻擊，但目前尚無人員傷亡報告。