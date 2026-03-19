高市早苗今抵美晤特朗普　日媒：預計討論中東局勢及經濟安保

共同社報道，日本首相高市早苗3月18日晚間乘政府專機從東京羽田機場出發前往美國華盛頓，將與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談。



這是高市早苗就任首相後首次訪美，在白宮的首腦會談將於當地時間周四舉行，這也是她自2025年10月以來第二次與特朗普會晤談話。

根據日方公布的議程，兩國領導人將就攜手緩和中東緊張局勢及確保霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航行安全展開深入討論，以及確認加強能源和關鍵礦產穩定供應等經濟安全保障。

2025年10月28日，訪問日本的美國總統特朗普與日本首相高市早苗，一同造訪位於橫須賀的美國海軍橫須賀基地，登上美國海軍「喬治華盛頓號」航空母艦。（Reuters）

針對美國曾要求包括日本在內的各國派遣軍艦確保海峽安全，報道指，預計高市早苗將在會談中表示日方支持美國為緩和中東局勢所作的努力，同時將避免對美國及以色列襲擊伊朗一事作出國際法上的評價。

在經濟方面，日方將公布規模達10萬億日圓（約4903億港元）的第二批對美投融資項目，聚焦下一代核電機組「小型模組化反應堆」（SMR）及能源發電設施等；還將討論阿拉斯加州產原油增產協作、南鳥島近海海底稀土開發合作及制定擴大關鍵礦產採購行動計劃。

至於安保領域方面，雙方將討論擴大自衛隊與美軍機密情報共用、推進「愛國者3」（PAC-3）等導彈共同生產，日本或為美國下一代導彈防禦構想「金穹」（Golden Dome）提供協助。