伊朗警告日本勿派艦艇前往霍爾木茲海峽　日防相否認美方曾提要求

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第18日之際，伊朗革命衛隊前指揮官莫格哈達姆（Hossein Kanani Moghaddam）警告稱，如果日本應美國要求派遣艦艇前往霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）為運油船護航，這些艦艇「將面臨危險」。他又指，如果美國在日本的基地被用來向伊朗發動襲擊，那麼這些基地也將成為攻擊目標。日本防衛大臣小泉進次郎表示，美方並未就向霍爾木茲海峽派遣艦艇對日本提出具體要求。



《日本放送協會》（NHK）3月17日報道，莫格哈達姆在德黑蘭接受線上採訪時表示，伊朗在海底布設了可遙控引爆的水雷。他說，「掃雷行動實際上並不適用。」

他強烈敦促日本「不要捲入這場戰爭」，包括不要向美軍提供支持。他還補充說，西班牙和德國已經表示不會介入。

2023年1月17日，圖為伊朗革命衛隊（Islamic Revolution Guards Corps，IRC）海軍成員正在伊朗南部參與演習。（Reuters）

莫格哈達姆又指，只要日本不支援美國的軍事行動，就可以允許日本商船通過霍爾木茲海峽。

他說，如果日本船隻提出通行請求，「將會進行審查並予以批准」，因為伊朗「並未與日本交戰」。

與此同時，日本防衛大臣小泉進次郎表示，美方尚未就派船到霍爾木茲海峽護航向日方提出要求，他15日（周日）曾與美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）通話。

小泉進次郎17日（周二）在內閣會議後告訴記者，日本將繼續與美國及其他相關國家保持密切溝通。

2026年1月30日，日本東京橫須賀，防衛大臣小泉進次郎在海上自衛隊總部與韓國國防部長安圭伯（不在圖中）會面後向媒體發表講話。（Reuters）

小泉也表示，日本政府正高度關注霍爾木茲海峽局勢，並表示尚未決定是否派遣自衛隊。