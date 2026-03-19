美軍高官指正監視中國位於拉美設施　專家：圖阻合作破壞地區穩定

當地時間3月17日，負責美軍在拉丁美洲行動的美國南方司令部（USSOUTHCOM）司令多諾萬（Francis Donovan）透露，美軍正密切監控中國在拉丁美洲的23個港口項目和12個航天相關設施，並將其全部定性為「潛在軍民兩用資產」。內媒《環球時報》引述軍事專家分析，美方做法是典型霸權思維，意在阻撓中拉正常合作，嚴重破壞地區合作與穩定。



多諾萬聲稱，無論這些項目如何建設，美國國防部都將其全部視為「軍民兩用設施」，理由是它們都可能被用來「支持中國的相關行動」。

2026年1月15日，美國華盛頓特區，圖為多諾萬來到國防部出席聽證會。（Getty）

他還強調，中國在拉美關鍵礦產開採與加工領域日益擴大的影響力，對美國國防工業基礎構成「長期風險」。但多諾萬並未透露中國部署在拉美的相關項目和設施的具體名稱，以及具體部署在哪些國家。

《環球時報》引述軍事專家張軍指出，中拉合作始終堅持共商、共建、共用，不針對協力廠商，完全符合國際合作準則。而美方相關做法是典型霸權思維，意在阻撓中拉正常合作，從而推動西半球戰略資產「親美化」、「去中化」，嚴重破壞地區合作與穩定。

2025年1月31日，巴西桑托斯港，圖為中國買下營運權的STS11碼頭上，可見大豆倉庫及施工工地。（Reuters）

另一方面，外交學院教授李海東接受則表示，美方強行將中拉正常經貿合作軍事化、安全化，此舉是推行「唐羅主義」、侵犯拉美國家主權、抹黑中國合理作用的政治操弄，進一步暴露了遏制打壓的戰略意圖。