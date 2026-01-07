36年前已有「綁架元首」情節　門羅主義如何顛覆拉美諸國政權？

隨着美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的一聲令下，美軍在1月3日於委內瑞拉首都加拉加斯擄走總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦。這一重磅「震撼彈」旋即引發國際震盪和批評，但其實美國干涉拉丁美洲事務甚至顛覆國家政權的事蹟，在歷史上並不罕見，而這些行動均可追溯至美國的一項已有兩個世紀之久的著名外交政策——門羅主義（Monroe Doctrine）。



門羅主義由美國前總統門羅（James Monroe）於1823年的國情咨文中提出，他聲稱拉丁美洲大陸不應受到外國殖民或政治干涉，強調拉丁美洲當時剛剛獨立的國家，應免受歐洲前宗主的干預。

此後，門羅主義被用作一項外交政策在多屆美國政府中執行，這一主義的影響與目的持續時間接近200年，前總統羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）、前總統甘迺迪（John F. Kennedy，JFK）、前總統列根（Ronald Wilson Reagan）以及特朗普皆有落實執行。

而在近代歷史上，拉丁美洲不少國家都曾受到門羅主義的影響，包括巴拿馬、多米尼加、加勒比海島國格林納達（Grenada）、墨西哥等，而縱觀過去的行動，美國主要利用武力介入他國內政，伴隨入侵、佔領等舉動讓當地局勢重新「洗牌」，最終扶持親美的新政府，擴展在拉美地區的影響力。

美國總統特朗普（Donald Trump）只是重複美國門羅主義干預拉丁美洲政治的傳統。（Reuters）

雖說美國轟炸委內瑞拉並逮捕馬杜羅，只不過是延續了美國長年以來在拉丁美洲干預的歷史。但有分析指，這次行動同時標誌着一個前所未有的時刻：這是美國首次直接對南美國家發動軍事攻擊。

以往，美國的秘密行動雖曾協助推翻巴西、智利和阿根廷等國的民選政府，並扶植軍事獨裁政權，惟美國公開的軍事行動歷來僅限於中美洲和加勒比海地區。巴西國際關係教授Maurício Santoro表示：「這標誌着外交和國防政策的重大轉變，特朗普政府幾週前發布的新國家安全戰略對此進行了明確闡述」。

專研拉丁美洲歷史的美國歷史學教授Alan McPherson則指，生擒馬杜羅的行動與美國以往的許多行動「一致」，但令人震驚的是，自1989年以來從未發生過類似事件。他解釋：「外界可能會認為，美國赤裸裸的帝國主義時代——即美國通過純粹的軍事力量在拉丁美洲實現其政治目標——會在21世紀結束，但顯然並非如此。」

1989年，老布殊總統（George H W Bush）下令派遣約2.7萬美軍入侵巴拿馬，旨在捉走諾列加。(Getty)

生擒馬杜羅原型？巴拿馬領導人36年前巧合同日被擄走

美國曾以軍事手段支持巴拿馬的分離主義運動，並最終導致巴拿馬於1903年脫離哥倫比亞。巴拿馬獨立後，華盛頓對這個中美洲國家仍保持非常大的影響力。

1989年，老布殊總統（George H W Bush）下令派遣約2.4萬美軍入侵巴拿馬，旨在捉走諾列加，聲稱行動旨在保護民主選舉和打擊販毒。同年12月20日，美國入侵巴拿馬的行動拉開序幕。軍事行動持續了數周，巴拿馬國防軍迅速被擊潰。入侵開始後不久，反對派領袖恩達拉（Guillermo Endara）即宣誓就任總統。

諾列嘉在成功躲避追捕數日後，逃往位於巴拿馬城的梵蒂岡大使館尋求庇護。翌年1月3日，諾列嘉投降，隨後被美軍押往美國受審，最終因販毒、洗黑錢等多項罪名被判處40年監禁。而在美軍的這次行動中，其空襲估計造成200至500名平民以及約300名巴拿馬士兵喪生。

1990年1月4日，圖為美國檢方發布的被美軍擄走的巴拿馬時任最高領導人諾瑞加，他被控犯有販毒罪。（Getty）

值得一提的是，諾列加原是美國中情局（CIA）的線人，在80年代初有償為美國提供情報。美國其後發現他在這段時間偷運可卡因進入美國，並在1988年起訴他販毒，時任總統列根（Ronald Wilson Reagan）則向諾列加提議以撤銷指控換取他流亡海外，不過被諾列加拒絕。

有學者指出，此次軍事行動是美國首次與冷戰無關的重大對外軍事行動，可視為新興世界秩序下單邊主義的早期雛形。其行動模式突顯出對輿論導向、國際法理正當性、作戰執行效能及政權更迭策略的綜合考量。

1989年10月5日，巴拿馬，圖為巴拿馬部隊在諾瑞加的指揮部附近巡邏。（Getty）

聲稱防堵共產主義左右多米尼加政局？

1965年，時任美國總統詹森（Lyndon Johnson）向多米尼加派出2.2萬名美軍，聲稱消除加勒比地區的共產主義影響，介入多米尼加內戰。美國希望通過派遣士兵入侵多米尼加，支持反對Bosch的勢力，並推動在1966年重新舉辦大選。

這場內戰源自1963年的軍事政變，當時經過被認為是第一次自由選舉而掌權的前總統Juan Bosch，在甫一掌權就推行土地改革與政教分離的政策，引發商界與宗教界的反對；他最終在上任7個月後就因軍事政變而流亡。而在他流亡兩年後，多米尼加政局不但未有好轉，反而深陷內亂；Bosch的支持者聯合軍隊引發另一場動亂，企圖推翻臨時政府並復辟前政權。

在此期間，政治家巴拉格爾（Joaquín Balaguer）在Bosch流亡時逐漸取得名望，最終在美國支持下成功當選。值得一提的是，Bosch在大選開始後又回到多米尼加，以政黨總統候選人身分參選，不過他因擔憂自身安全而選擇低調，結果落選。

1965年5月6日，多米尼加，圖為美軍在多米尼加內戰期間介入並試圖攻入一間房屋。（Getty）

一座機場觸發格瑞納達政權被推翻？

1983年，時任美國總統列根下令入侵格林納達，他派出接近2000名美軍，聲稱保護當地的美國醫學生和防止該國成為「蘇聯－古巴殖民地」，以防重蹈伊朗人質危機的覆轍。

當時的格林納達接受古巴援建國際機場的提議，美國則擔憂機場被用於軍事目的並進行干涉。格林納達政府內部矛盾因此激化，時任副總理Bernard Coard不滿領導人Maurice Bishop的立場，逼迫對方交出權力甚至最終把他處決，而軍方高層Hudson Austin則在Bishop身亡後成立軍政府接管內政。

美國最終以付出19名美軍陣亡、116名士兵受傷的代價推翻軍政府，格林納達在1984年末舉行大選並選擇親美路線。

馬杜羅事件與別不同？

觀乎上述歷史，可見這次美國入侵委內瑞拉捉人，與此前發生在巴拿馬或格林納達的情況有所不同。委內瑞拉不僅是美軍首次直接發動軍事攻擊的南美國家，也是一個人口約3000萬、擁有強大武裝部隊的國家。

而且，此前干涉拉美事務多發生在冷戰期間，美國的干預行動雖然常常受到譴責，但很少威脅到國際秩序本身的合法性。然而，今次對馬杜羅的軍事行動卻遭到了來自各政治派別的迅速而強烈的譴責，包括哥倫比亞、巴西和墨西哥均予以譴責，連美國的傳統盟友法國和聯合國亦表達了不安。

無論如何，委內瑞拉的事件亳無疑問標誌着國際歷史由侵蝕演變為崩壞的「轉捩點」。有分析認為，當一個安理會常任理事國不僅轟炸另一個國家，還綁架其元首時，其開創的先例無疑意義深遠。而更廣泛的風險在於，委內瑞拉局勢不僅會成為大國的先例，也很可能會成為其他任何一個國家的先例。