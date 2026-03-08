特朗普舉行「美洲之盾」峰會　召集拉美領導人成立新緝毒軍事聯盟

美國總統特朗普（Donald Trump）3月7日（周六）於佛羅里達州邁阿密舉行「美洲之盾（Shield of Americas）」峰會，並在會上宣布成立一個名為「美洲反販毒聯盟（ACCC）」的新緝毒軍事聯盟，旨在打擊美洲各地勢力強大的犯罪與販毒集團。特朗普表示，此舉對於恢復西半球的法律和秩序至關重要。



綜合外媒報道，特朗普在「美洲之盾」峰會上表示，新聯盟將深化區域夥伴之間的軍事合作，以打擊對地區和全球安全日益增長威脅的跨國犯罪組織。而此前遭炒魷的國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）將擔任「美洲之盾」特使。

2026年3月7日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，中）、前國土安全部部長諾姆（Kristi Noem，左）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，右）出席「美洲之盾（Shield of the Americas）」峰會。（Reuters）

特朗普說，「該地區的領導人放任西半球大片領土落入跨國犯罪集團的直接控制之下。這些殘暴的犯罪組織對國家安全構成不可接受的威脅。在某些情況下，他們（犯罪組織）聲稱自己的實力比國家軍隊還要強大。這絕不能容忍。」

2026年3月7日，在佛羅里達州邁阿密舉行的「美洲之盾（Shield of the Americas）」峰會上，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署「打擊販毒集團犯罪活動承諾」文件。（Reuters）

至少有十幾位來自中美洲、南美洲和加勒比海地區的領導人參加了峰會，包括阿根廷總統米萊（Javier Milet）、智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）、薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）等人。

打擊販毒集團的軍事合作

特朗普表示，該聯盟將擴大美軍與地區各國軍隊之間的合作，並強調僅靠傳統的執法手段不足以對抗有組織的犯罪集團。

2026年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在佛羅里達州邁阿密舉行的「美洲之盾（Shield of the Americas）」峰會上發表演講。（Reuters）

他說，「擊敗這些敵人的唯一途徑就是動用我們的軍隊。你們必須動用軍隊。光靠警察是無法對付這些人的。」他還補充稱，美國準備在夥伴國家提出請求時，以多種能力提供支援。