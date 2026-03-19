美報告：高市早苗涉台言論是重大方針轉變　中國暫無2027攻台計劃

日媒報道，統管美國情報機構的國家情報總監辦公室3月18日發布關於全球威脅的年度報告，當中提及日本首相高市早苗「台灣有事論」，並提到中方目前並無「2027攻台計劃」。



共同網報道，報告指，日本首相高市早苗2025年11月國會答辯，稱台灣有事可能構成日本「存亡危機事態」，這一表態在日本制度上「具有份量」，是現任首相作出的「重大方針轉變」。

關於高市早苗的上述答辯，日本政府事後解釋未改變一貫立場，或與美方認知存在差異。

報告分析稱，針對高市早苗的言論，中方透過暫停日本水產品進口等方式進行反制，此類動向「將進一步加劇」。中方亦在釣魚島周邊加強軍方和海警船活動，中日緊張局勢或升級。

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

中國軍方目前優先考慮以避免武力衝突的形式統一台灣，並正在「切實推進」阻止美軍干預的能力。

報告還稱，中方或不打算在2027年底前進攻台灣。美國國防部2025年12月公布關於中國軍事動向的年度報告，指出「中國預計在2027年底前具備對台作戰並取勝的能力」，並對「台灣有事」表示警惕。

中國外交部發言人林劍19日回應稱，台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題，完全是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行。同時美方的有關機構和人士應摒棄意識形態偏見和冷戰零和思維，端正對華認知，停止炒作「中國威脅論」。