特朗普訪華面臨「台灣問題+伊朗戰爭」雙重挑戰

隨着美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動軍事打擊，白宮對外宣稱的特朗普（Donald Trump， 又譯川普）總統將在3月31日至4月2日的訪華計劃會否因戰爭而添變數？這場被外界稱為「中東新火藥桶」的衝突，疊加美國對台軍售的敏感議題，使中美外交互動陷入更不確定性局面。



路透社2月20日披露白宮官員消息後，特朗普政府多次強調訪華計劃的「不可逆性」。但中國官方對此訪問一直使用「中美雙方就特朗普總統訪華事宜保持着溝通」這樣的模糊表述回應。對伊朗軍事行動發生後，外交部發言人毛寧3月2日回應記者提問時稱：「中美就兩國元首互動，保持着溝通，你的具體問題我目前沒有可以提供的訊息。」這種謹慎態度與白宮的高調形成鮮明對比。

據彭博消息，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）將於下周在巴黎舉行會談，討論美中元首會面後可能促成的商業協議。但美國財政部以及中國商務部暫未對此回應。

美以對伊朗的軍事行動遭到了中國、俄羅斯等國際社會的強烈反對。「特習會」會否如期進行，似乎多了一層變數。中方並不會歡迎一位正在發動戰爭的領導人，這不符合中國倡導的和平共處等外交原則。若這場戰爭短期內不能得到妥善解決，甚至繼續惡化，特朗普的訪華計劃會否生變，尚存變數。畢竟至今，中國官方並未確認此行程。

值得注意的是，特朗普政府與美國國會在台灣問題上的持續動作是中國對其訪問秉持模糊姿態的重要原因。英國媒體近期報道稱，中國已明確警告特朗普政府，若繼續推進對台軍售，將導致其訪華計劃取消。在特朗普宣佈訪華計劃後，美國《華爾街日報》立即報道，白宮已「暫停」了200億美元的對台軍售計劃，原因正是擔心影響中美高層互動。但分析人士則認為，美國仍將選擇合適時機繼續推動對台軍售，這是北京不能容忍的。

綜合來看，特朗普的北京之行正面臨「台灣問題+伊朗戰爭」的雙重挑戰。在當前的國際環境下，中國已明確劃出紅線，而美國似乎仍在試探這一紅線。

一個觀測點就是何立峰與貝森特的會晤：貝森特的重點會放在中國採購波音飛機、美國大豆、以及芬太尼關稅措施遭判違法等問題上，而中方關切則在台灣議題。相信，如果元首會晤成行，除了中美之間議題外，巴以問題、伊朗問題、俄烏問題，這些都會在議題清單之上。