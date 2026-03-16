中美代表巴黎新一輪經貿會談　首日舉行逾6小時後結束

中美經貿官員3月15日在巴黎舉行新一輪會談，路透社指會談旨在消除雙方貿易休戰協議中的疑慮，並為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）月底訪華時與中國國家主席習近平會晤作準備。美國財政部發言人表示，雙方首日在經濟合作組織（OECD）巴黎總部進行了6個多小時會談，次日會談將在16日上午繼續進行。



2026年3月15日，美國代表團抵達位於法國巴黎的經濟合作組織（OECD）總部，與中國代表團舉行新一輪貿易會談。 （Reuters）

這次會談由中國國務院副總理何立峰、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）主持，預計將重點討論美國關稅調整、中國稀土礦物和磁鐵產品對美出口、美國高科技出口管制，以及中國購買美國農產品等問題。

路透社報道，美國財政部發言人稱，雙方首日會談已經結束，但未透露具體內容，中國官員離開時也沒有接受記者採訪。

圖為2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、中國國務院副總理何立峰，以及中國貿易談判代表李成鋼率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

報道引述分析人士稱，由於會談準備時間有限，且美國正忙於應對伊朗戰事，預期不論今輪會談，抑或稍後的中美元首峰會，達成重大貿易突破的可能性都有限。

華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）的專家認為，兩國的最低目標是舉行會晤，有助於維持現狀，避免關係破裂和緊張局勢再次升級。