中美經貿磋商｜中方稱形成了一些新共識　促美取消單邊關稅等限制

中美在法國巴黎舉行、一連兩日的新一輪經貿磋商於3月16日結束，新華社報道，雙方以中美兩國元首重要共識為引領，圍繞關稅安排、促進雙邊貿易投資、維護已有磋商共識等彼此關心的經貿議題，進行了坦誠、深入、建設性的交流磋商，形成了一些新的共識，並將繼續保持磋商。



圖為2026年3月15日，中美代表在法國巴黎舉行經貿會談前，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）握手。（新華社圖片）

何立峰：中方堅決捍衛自身正當合法權益

報道指出，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰，與美方牽頭人、美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表格里爾（Jamieson Greer）進行了會晤。

何立峰表示，在兩國元首重要共識戰略引領下，經過去年五輪經貿磋商，中美在經貿領域達成一系列磋商成果，為兩國經貿關係和世界經濟注入了更多確定性和穩定性。近期美國最高法院已裁決美依據《國際緊急經濟權力法》加徵的關稅違法，隨後美方依據《1974年貿易法》第122條對所有貿易夥伴加徵10%進口附加費，還陸續出台了有關301調查、企業制裁、市場准入限制等涉華消極舉措。

何立峰強調，中方反對美方加徵單邊關稅的立場是一貫的，敦促美方徹底取消單邊關稅等限制措施，並將採取必要措施，堅決捍衛自身正當合法權益。希望美方與中方相向而行，共同落實好兩國元首重要共識，不斷拉長合作清單，壓縮問題清單，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

李成鋼：雙方同意致力保持雙邊經貿關係穩定

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼同日表示，中美討論的議題包括新形勢下雙邊關稅水平問題，雙邊關稅及相關非關稅措施有關安排可能的進一步延期問題，促進雙邊貿易投資合作問題，雙方對彼此的經貿關切問題。

美方向中方介紹了他們最新關稅措施的調整，以及下一步的相關考慮，中方對由此造成的不確定性表達關注。雙方同意共同致力於保持雙邊經貿關係的穩定。關於促進雙邊貿易投資合作問題，雙方討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想，雙方在磋商中還深入討論了彼此的經貿關切。

圖為2026年3月16日，中美代表在法國巴黎舉行為期兩天的經貿會談後，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼會見記者。（Reuters）

同意研建合作機制促進雙邊貿易投資

新華社稱，美方表示，穩定的中美經貿關係對兩國和世界非常重要，有助於推動全球經濟增長、供應鏈安全和金融穩定。雙方應減少摩擦、避免問題升級，通過磋商解決分歧。

雙方同意，研究建立促進雙邊貿易投資的合作機制，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動雙邊經貿關係持續穩定向好。