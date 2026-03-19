王毅與英國外相通電話　促各方停止軍事行動　就中東衝突對話談判

中國外長王毅3月19日（周四）應約同英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）通電話。雙方重點就中東局勢交換意見。



顧綺慧介紹了英方對當前中東局勢的看法，表示面對日益動盪的世界，英方希望同中方密切溝通，推動戰事儘快結束，重啟外交談判，尋求長期解決方案。

2026年2月13日，中國外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間會見英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）。（中國外交部）

王毅闡述了中方立場，表示當前中東衝突還在升級、戰事仍在擴大，不僅衝擊地區和平穩定，更直接影響國際能源、金融、貿易和航運，損害各國共同利益。戰火延宕沒有贏家，停火止戰是人心所向。中方敦促各方立即停止軍事行動，通過平等對話解決分歧，共同維護地區和平穩定。

王毅表示，中英作為聯合國安理會常任理事國，負有維護國際和平與安全的職責，應加強溝通，堅持做有利於和平的事，共同致力於維護聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，防止國際秩序繼續受到破壞、世界和平根基遭到侵蝕。

伊朗戰爭：圖為2026年3月16日，阿聯酋最大港口富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，攔截的殘骸落在地上，並引起濃煙。（Reuters）

雙方還就中英關係交換意見，一致認為應積極落實兩國領導人共識，加強交往，持續推進中英長期穩定的全面戰略夥伴關係，為變亂交織的世界提供穩定性和確定性。