王毅：個別大國動輒訴諸武力　對世界和平穩定形成嚴重衝擊

中共中央政治局委員、外交部長王毅3月17日在河內出席中越外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制首次部長級會議，以及主持雙邊合作指導委員會第十七次會議後，接受中國媒體採訪。他表示，當前國際格局深刻調整，地區衝突蔓延外溢。個別大國動輒訴諸武力，對世界和平穩定形成嚴重衝擊。強權政治沒有出路，單邊霸凌不得人心。亞洲長期和平穩定局面來之不易，值得各國倍加珍惜。



2026年3月17日，中國—越南雙邊合作指導委員會第十七次會議在河內舉行，中共中央政治局委員、外交部長王毅同越南副總理裴青山共同主持。（中國外交部圖片）

王毅表示，今次「3+3」會議就國際形勢發展變化和維護政治安全、開展防務執法合作等深入交換意見，達成廣泛共識。當中包括要共同捍衛政權安全和制度安全，防範抵禦「顏色革命」；要提升戰略韌性，中越雙方同意強化外交、國防、公安等關鍵部門合作，及時妥處分歧，消除風險隱患。此外，雙方同意就重大決策加強溝通配合，共同反對霸權主義、強權政治和單邊主義。

王毅指出，為落實「3+3」戰略對話機制首次部長級會議成果，兩國將開展常態化溝通協調，並適時在中國舉行「3+3」 第二次部長級會議。